Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent leichter bei 4 459,46 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,110 Prozent leichter bei 4 480,32 Punkten, nach 4 485,25 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 457,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 495,42 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Stand von 4 386,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 415,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 3 823,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,98 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,31 Prozent auf 4,05 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,76 Prozent auf 106,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,57 Prozent auf 25,51 GBP), Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 86,36 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0,34 Prozent auf 3,98 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,95 Prozent auf 490,30 EUR), UBS (-1,55 Prozent auf 28,02 CHF), Deutsche Telekom (-1,38 Prozent auf 27,89 EUR), Diageo (-1,07 Prozent auf 26,23 GBP) und Allianz (-1,02 Prozent auf 301,20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 25 890 643 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 477,626 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,04 erwartet. Mit 9,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

