Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Donnerstag an Fahrt.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,97 Prozent stärker bei 4 218,97 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,635 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,021 Prozent stärker bei 4 179,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 178,49 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 166,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 221,80 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,973 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 112,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 317,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 728,03 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 9,41 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3,20 Prozent auf 44,97 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,37 Prozent auf 39,10 EUR), adidas (+ 2,33 Prozent auf 173,58 EUR), Siemens (+ 1,92 Prozent auf 132,42 EUR) und Enel (+ 1,38 Prozent auf 6,17 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Flutter Entertainment (-10,62 Prozent auf 122,45 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 369,80 EUR), Eni (-0,64 Prozent auf 14,88 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,25 Prozent auf 2,58 EUR) und UniCredit (+ 0,09 Prozent auf 23,78 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 126 665 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 11,34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at