Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwochnachmittag.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,63 Prozent tiefer bei 4 477,95 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,239 Prozent auf 4 495,49 Punkte an der Kurstafel, nach 4 506,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 456,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 495,49 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 485,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 326,92 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2023, den Stand von 3 924,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,43 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 6,76 Prozent auf 276,40 CHF), BASF (+ 2,15 Prozent auf 44,76 EUR), BP (+ 0,83 Prozent auf 4,50 GBP), Unilever (+ 0,82 Prozent auf 44,45 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 24,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-1,70 Prozent auf 136,00 CHF), Siemens (-1,70 Prozent auf 178,48 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 184,56 EUR), UBS (-1,00 Prozent auf 27,63 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,81 Prozent auf 40,25 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 228 960 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,893 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

