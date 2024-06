Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 4 505,70 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,033 Prozent leichter bei 4 511,71 Punkten, nach 4 513,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 515,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 497,76 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,451 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 521,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 377,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 001,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,11 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 0,84 Prozent auf 6,93 GBP), Novartis (+ 0,83 Prozent auf 93,92 CHF), Roche (+ 0,77 Prozent auf 249,80 CHF), National Grid (+ 0,76 Prozent auf 9,01 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,65 Prozent auf 482,70 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen EssilorLuxottica (-1,68 Prozent auf 204,21 EUR), BNP Paribas (-1,39 Prozent auf 58,65 EUR), Sanofi (-0,99 Prozent auf 87,58 EUR), LOréal (-0,78 Prozent auf 436,30 EUR) und Schneider Electric (-0,67 Prozent auf 226,01 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 29 355 691 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 580,051 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,45 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at