Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Am Freitag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,75 Prozent stärker bei 19 355,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,828 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 206,31 Zählern und damit 0,024 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19 210,90 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 175,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 366,07 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, betrug der DAX-Kurs 18 330,27 Punkte. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2024, einen Stand von 18 534,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 460,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 15,42 Prozent aufwärts. Bei 19 491,93 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,93 Prozent auf 132,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,29 Prozent auf 35,83 EUR), Porsche (+ 2,31 Prozent auf 70,98 EUR), Sartorius vz (+ 1,87 Prozent auf 240,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,58 Prozent auf 32,17 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Bayer (-1,89 Prozent auf 26,27 EUR), Rheinmetall (-1,56 Prozent auf 473,50 EUR), BMW (-1,12 Prozent auf 75,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,52 Prozent auf 92,64 EUR) und Heidelberg Materials (-0,43 Prozent auf 98,02 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 117 091 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 242,457 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

