Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Mittwochmittag

Der DAX notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent auf 18 345,91 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,755 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,097 Prozent fester bei 18 181,71 Punkten, nach 18 164,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 348,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 181,71 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,601 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 608,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, lag der DAX noch bei 18 367,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 081,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,40 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,80 Prozent auf 224,50 EUR), Rheinmetall (+ 4,48 Prozent auf 503,40 EUR), Zalando (+ 2,78 Prozent auf 23,30 EUR), Deutsche Bank (+ 2,77 Prozent auf 15,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,62 Prozent auf 251,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Henkel vz (-1,06 Prozent auf 81,84 EUR), Hannover Rück (-1,03 Prozent auf 230,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,75 Prozent auf 448,30 EUR), Beiersdorf (-0,73 Prozent auf 135,60 EUR) und Covestro (-0,18 Prozent auf 54,52 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 994 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,730 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

