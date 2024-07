Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 14 271,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 100,373 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,259 Prozent auf 14 253,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 290,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 319,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 240,65 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,875 Prozent nach. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 14 550,31 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 14 207,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 695,95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 5,42 Prozent auf 128,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,91 Prozent auf 17,70 EUR), Kontron (+ 2,12 Prozent auf 20,26 EUR), SMA Solar (+ 2,02 Prozent auf 24,26 EUR) und Ceconomy St (+ 1,81 Prozent auf 2,82 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil BayWa (-8,40 Prozent auf 9,71 EUR), pbb (-4,78 Prozent auf 5,28 EUR), IONOS (-2,57 Prozent auf 24,65 EUR), Grand City Properties (-2,52 Prozent auf 10,82 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 76,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die flatexDEGIRO-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 247 970 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,304 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Schaeffler-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die TAKKT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

