Börse Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach

Am Donnerstag fällt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,22 Prozent auf 18 403,81 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,780 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,006 Prozent fester bei 18 632,01 Punkten, nach 18 630,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 632,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 388,02 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,790 Prozent nach. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.05.2024, den Stand von 18 742,22 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 17 961,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wurde der DAX auf 16 230,68 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 22,59 EUR), Fresenius SE (-0,13 Prozent auf 30,01 EUR), QIAGEN (-0,27 Prozent auf 40,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,33 Prozent auf 26,94 EUR) und SAP SE (-0,37 Prozent auf 180,72 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Porsche Automobil vz (-5,04 Prozent auf 43,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,24 Prozent auf 106,00 EUR), Zalando (-2,99 Prozent auf 22,70 EUR), Siemens (-2,86 Prozent auf 173,00 EUR) und Porsche (-2,79 Prozent auf 70,34 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 132 409 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,731 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at