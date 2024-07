Börse Frankfurt: DAX steigt zum Start

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,45 Prozent stärker bei 18 533,23 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,765 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 450,59 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 450,48 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 534,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 446,89 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,63 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der DAX einen Wert von 18 575,94 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.04.2024, den Stand von 18 175,04 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Wert von 15 937,58 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,52 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 1,89 Prozent auf 35,64 EUR), Continental (+ 1,29 Prozent auf 59,80 EUR), Porsche (+ 1,15 Prozent auf 70,60 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 189,02 EUR) und Siemens (+ 1,00 Prozent auf 179,12 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-0,62 Prozent auf 512,00 EUR), Hannover Rück (-0,43 Prozent auf 233,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,38 Prozent auf 448,50 EUR), EON SE (-0,04 Prozent auf 12,24 EUR) und Allianz (-0,04 Prozent auf 261,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 258 233 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,041 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at