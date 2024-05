Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Letztendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 18 686,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,820 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 682,48 Zählern und damit 0,012 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 680,20 Punkte).

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 766,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 639,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,126 Prozent abwärts. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 18 137,65 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Stand von 17 419,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wurde der DAX mit 16 152,86 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,43 Prozent. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 3,17 Prozent auf 234,30 EUR), Fresenius SE (+ 2,64 Prozent auf 28,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,63 Prozent auf 24,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,03 Prozent auf 99,34 EUR) und Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,18 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-2,85 Prozent auf 27,59 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,00 Prozent auf 28,41 EUR), Zalando (-1,82 Prozent auf 23,25 EUR), EON SE (-1,67 Prozent auf 12,33 EUR) und Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 110 854 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,100 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,93 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

