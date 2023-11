Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen zum Start zu

So bewegt sich der MDAX am Freitag.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent stärker bei 26 241,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 244,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,184 Prozent auf 26 016,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 968,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 263,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 016,40 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 3,46 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, stand der MDAX noch bei 24 976,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 518,51 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 25 509,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 3,01 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,27 Prozent auf 36,66 EUR), HENSOLDT (+ 3,07 Prozent auf 26,88 EUR), Delivery Hero (+ 2,23 Prozent auf 32,94 EUR), HelloFresh (+ 2,14 Prozent auf 16,26 EUR) und Bechtle (+ 1,83 Prozent auf 47,82 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil PUMA SE (-0,08 Prozent auf 53,00 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,35 EUR), Dürr (+ 0,10 Prozent auf 20,80 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,16 Prozent auf 93,20 EUR) und JENOPTIK (+ 0,17 Prozent auf 24,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 887 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 9,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at