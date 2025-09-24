HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschwung im Kochboxen-Geschäft lasse erwartungsgemäß weiter nach, schrieb Trion Reid nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Absatzschwäche bei den Fertiggerichten sei laut Unternehmenschef Dominik Richter unglücklich, allerdings temporär. Angesichts des niedrigen Aktienkurses wolle man sich in der Ausschüttungspolitik auf Rückkäufe konzentrieren./ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.