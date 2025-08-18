HelloFresh Aktie
|7,14EUR
|0,13EUR
|1,80%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Kochboxenhersteller stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,05 €
|
Abst. Kursziel*:
98,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
95,97%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 14 Euro (dpa-AFX)
|
15.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15.08.25
|HelloFresh-Aktie im Minus: Kurszielsenkung durch Warburg Research (dpa-AFX)
|
15.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.08.25