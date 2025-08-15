HelloFresh Aktie

6,96EUR -0,30EUR -4,16%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

15.08.2025 16:52:58

HelloFresh Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 9 auf 8 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Einbruch bei den Bestellungen sowie das unerwartet schwache Geschäft mit Fertiggerichten in Nordamerika seien in Kombination mit der pessimistischeren Umsatzprognose für 2025 die Gründe für den jüngsten Kursrutsch, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die hohe Kostendisziplin, die gute Cashflow-Entwicklung und die geplanten Aktienrückkäufe schienen sich die Marktteilnehmer aktuell nicht zu interessieren. Der Analyst wartet auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:35 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Halten
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
7,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
6,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

