HelloFresh Aktie

7,95EUR -0,06EUR -0,72%
HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.08.2025 08:41:09

HelloFresh Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen des Kochboxenversenders hätten gezeigt, dass das im März angekündigte Sparprogramm mindestens nach Plan laufe, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings unterliege der eingetrübte Rentabilitätsausblick weiterhin Wechselkursrisiken. Anleger sollten sich zunächst zurückhalten, bis sich der Umsatzrückgang in dieser Übergangsphase umzukehren beginnt./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Hold
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,06 € 		Abst. Kursziel*:
17,90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,53%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten

Analysen zu HelloFreshmehr Analysen

08:41 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 HelloFresh Halten DZ BANK
15.08.25 HelloFresh Neutral UBS AG
15.08.25 HelloFresh Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 7,88 -1,62% HelloFresh

Aktuelle Aktienanalysen

09:52 Frequentis accumulate Erste Group Bank
09:28 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
09:26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 TAG Immobilien Buy Warburg Research
09:17 Intel Market-Perform Bernstein Research
08:42 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:36 Netflix Outperform Bernstein Research
08:14 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:14 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:14 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:14 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:13 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:59 Givaudan Neutral UBS AG
07:59 Symrise Buy UBS AG
07:30 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:18 Microsoft Buy UBS AG
06:17 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
06:17 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
19.08.25 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
19.08.25 VINCI Kaufen DZ BANK
19.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
19.08.25 BayWa Add Baader Bank
19.08.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.25 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.08.25 Brenntag Buy Warburg Research
19.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
19.08.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
19.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
19.08.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
19.08.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
19.08.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
19.08.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
19.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
19.08.25 DocMorris Sell UBS AG
19.08.25 DocMorris Add Baader Bank
19.08.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 Iberdrola Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen