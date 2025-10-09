HOCHTIEF Aktie

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

MDAX-Entwicklung 09.10.2025 12:27:18

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Der MDAX gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent fester bei 30 852,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355,114 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 856,85 Zählern und damit 0,026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 848,82 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 802,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 958,11 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,477 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 326,53 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 31 536,47 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 26 938,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,96 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 9,78 Prozent auf 7,72 EUR), AIXTRON SE (+ 3,88 Prozent auf 14,33 EUR), K+S (+ 2,72 Prozent auf 12,08 EUR), HOCHTIEF (+ 2,26 Prozent auf 263,00 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,85 Prozent auf 3,19 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Gerresheimer (-13,93 Prozent auf 32,14 EUR), Porsche vz (-2,39 Prozent auf 41,57 EUR), RENK (-2,30 Prozent auf 81,09 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 109,60 EUR) und RATIONAL (-1,83 Prozent auf 672,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 324 552 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,20 Prozent, die höchste im Index.



Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?




Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 14,32 3,58% AIXTRON SE
Aroundtown SA 3,19 2,31% Aroundtown SA
Gerresheimer AG 32,08 -13,86% Gerresheimer AG
HelloFresh 7,74 7,02% HelloFresh
HENSOLDT 109,70 -2,32% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 261,80 2,27% HOCHTIEF AG
K+S AG 12,06 2,90% K+S AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,69 -1,95% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 670,50 -2,54% RATIONAL AG
RENK 81,19 -2,20% RENK
RTL 35,15 0,86% RTL
thyssenkrupp AG 13,05 -0,87% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,78 0,96% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 860,57 0,04%

