Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent fester bei 30 852,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355,114 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 856,85 Zählern und damit 0,026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 848,82 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 802,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 958,11 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,477 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 326,53 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 31 536,47 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 26 938,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,96 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 9,78 Prozent auf 7,72 EUR), AIXTRON SE (+ 3,88 Prozent auf 14,33 EUR), K+S (+ 2,72 Prozent auf 12,08 EUR), HOCHTIEF (+ 2,26 Prozent auf 263,00 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,85 Prozent auf 3,19 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Gerresheimer (-13,93 Prozent auf 32,14 EUR), Porsche vz (-2,39 Prozent auf 41,57 EUR), RENK (-2,30 Prozent auf 81,09 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 109,60 EUR) und RATIONAL (-1,83 Prozent auf 672,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 324 552 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,20 Prozent, die höchste im Index.

