Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Am Montag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,78 Prozent fester bei 23 958,35 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 219,426 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,427 Prozent höher bei 23 873,50 Punkten, nach 23 772,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 873,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 008,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 26 075,11 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 28 706,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 23 651,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 5,96 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 4,07 Prozent auf 21,50 EUR), Stabilus SE (+ 2,59 Prozent auf 61,50 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 2,21 Prozent auf 37,86 EUR), Nemetschek SE (+ 1,75 Prozent auf 68,42 EUR) und Evonik (+ 1,42 Prozent auf 16,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Vitesco Technologies (-0,16 Prozent auf 91,55 EUR), Nordex (-0,15 Prozent auf 10,09 EUR), KION GROUP (-0,07 Prozent auf 28,13 EUR), HelloFresh (+ 0,00 Prozent auf 21,84 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,11 Prozent auf 94,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 99 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,300 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie weist mit 4,65 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 11,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

