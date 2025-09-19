Stabilus Aktie
|23,50EUR
|0,50EUR
|2,17%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das angekündigte Transformationsprogramm des Autozulieferers sei zu begrüßen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die eher kurze Zeit, in der es sich amortisiert haben soll, sei positiv. Allerdings dokumentierten sich in dem Programm auch die schwierigen Marktbedingungen./rob/rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,75 €
|
Abst. Kursziel*:
85,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,23%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11:51
|AKTIE IM FOKUS 2: Stabilus fällt wegen Sparprogramm ans SDax-Ende (dpa-AFX)
|
09:34
|ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus streicht 450 Stellen - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
18.09.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.691 Pkt - Ströer und Stabilus schwach (Dow Jones)
|
18.09.25
|EQS-News: Stabilus SE initiates transformation program to boost long-term competitiveness (EQS Group)
Analysen zu Stabilus SEmehr Analysen
|11:04
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|23,60
|2,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11:05
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:04
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|11:02
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:50
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:39
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)