Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,00 Prozent stärker bei 29 025,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 293,684 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,732 Prozent stärker bei 28 947,88 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 737,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 28 947,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 175,26 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 2,45 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.04.2025, den Stand von 27 494,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 26 730,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2024, wies der MDAX 26 252,41 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,86 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 30 505,59 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 5,42 Prozent auf 12,46 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,32 Prozent auf 68,85 EUR), TUI (+ 3,38) Prozent auf 6,97 EUR), JENOPTIK (+ 3,04 Prozent auf 17,95 EUR) und TRATON (+ 2,70 Prozent auf 29,68 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RTL (-7,08 Prozent auf 33,45 EUR), AUTO1 (-1,71 Prozent auf 20,70 EUR), GEA (-1,57 Prozent auf 56,40 EUR), CTS Eventim (-1,35 Prozent auf 102,40 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0,89 Prozent auf 22,15 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 689 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 26,055 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

