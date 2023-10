Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX

Wenig Veränderung ist am Freitag in Frankfurt zu beobachten.

Am Freitag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 12 154,91 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 99,055 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,333 Prozent fester bei 12 170,71 Punkten in den Handel, nach 12 130,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 122,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 179,34 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,997 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 27.09.2023, einen Wert von 12 541,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wurde der SDAX mit 13 737,45 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2022, den Stand von 11 423,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 0,582 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,24 Prozent auf 16,46 EUR), STRATEC SE (+ 4,05 Prozent auf 38,50 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,79 Prozent auf 28,75 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,65 Prozent auf 36,38 EUR) und Hypoport SE (+ 3,02 Prozent auf 109,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil JOST Werke (-3,75 Prozent auf 42,40 EUR), Aroundtown SA (-2,94 Prozent auf 1,86 EUR), ADTRAN (-2,50 Prozent auf 6,63 USD), Kontron (-1,76 Prozent auf 18,42 EUR) und Siltronic (-1,60 Prozent auf 80,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 299 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,875 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 10,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

