Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 13 831,12 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,433 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 13 768,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 768,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 759,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 834,84 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,574 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 761,10 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, lag der SDAX noch bei 13 229,26 Punkten. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, den Stand von 13 382,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,072 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SCHOTT Pharma (+ 8,08 Prozent auf 42,80 EUR), DEUTZ (+ 3,88 Prozent auf 5,75 EUR), GFT SE (+ 3,32 Prozent auf 32,32 EUR), Energiekontor (+ 3,08 Prozent auf 67,00 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,55 Prozent auf 38,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PATRIZIA SE (-10,33 Prozent auf 7,38 EUR), PVA TePla (-2,79 Prozent auf 22,28 EUR), Nagarro SE (-2,51 Prozent auf 85,30 EUR), AUTO1 (-1,97 Prozent auf 3,59 EUR) und NORMA Group SE (-1,80 Prozent auf 14,16 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die AUTO1-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 948 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 12,250 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at