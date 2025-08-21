PATRIZIA Aktie
|7,48EUR
|0,02EUR
|0,27%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen stehe am Anfang eines neuen Investmentzyklus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei "langsamer, härter & holpriger". Im zweiten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebitda) von Kostenkürzungen und zuvor umgesetzten Effizienzmaßnahmen profitiert./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,55 €
|
Abst. Kursziel*:
37,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,04%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PATRIZIA SEmehr Nachrichten
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.25
|PATRIZIA-Aktie mit Gewinnen: Von Sparkurs angetrieben - Prognosen für 2025 bestätigt (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Börsianer warten auf Impulse: SDAX zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
12.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.138 Pkt - Springer Nature und Patrizia fest (Dow Jones)
|
11.08.25
|Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 9,50 Euro (dpa-AFX)
|
21.07.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15.07.25