13.08.2025 11:21:36

PATRIZIA SE Reduce

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Immobilienunternehmens sei im ersten Halbjahr stark ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür seien Kostensenkungen verantwortlich gewesen. Dagegen seien die Transaktionsvolumina weiterhin gedämpft gewesen. Für einen Aufschwung der Nachfrage sei das Unternehmen unterdessen gut gerüstet./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Reduce
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
8,70 €
Rating jetzt:
Reduce 		Kurs*:
7,49 € 		Abst. Kursziel*:
16,15%
Rating update:
Reduce 		Kurs aktuell:
7,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
Analyst Name::
Andre Remke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

