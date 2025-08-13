PATRIZIA Aktie

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

13.08.2025 11:20:52

PATRIZIA SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal am Vorabend auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe von Kosteneinsparungen und von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,49 € 		Abst. Kursziel*:
38,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,30%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

