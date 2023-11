Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich fester

Der SDAX gewann heute an Wert.

Zum Handelsende stieg der SDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 13 251,56 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,579 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,314 Prozent auf 13 251,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 209,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 267,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 188,76 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX wies vor einem Monat, am 20.10.2023, einen Stand von 12 273,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 975,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 471,83 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 973,73 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SAF-HOLLAND SE (+ 5,84 Prozent auf 13,95 EUR), AUTO1 (+ 3,88 Prozent auf 6,32 EUR), Nagarro SE (+ 2,94 Prozent auf 85,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,93 Prozent auf 23,75 EUR) und CANCOM SE (+ 1,90 Prozent auf 27,94 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen STRATEC SE (-5,67 Prozent auf 44,90 EUR), MorphoSys (-2,90 Prozent auf 21,44 EUR), STO SE (-2,24 Prozent auf 131,00 EUR), Varta (-1,72 Prozent auf 22,90 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 33,79 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2 353 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,510 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die TRATON-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die TRATON-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at