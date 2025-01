Börse Frankfurt in Grün: So steht der SDAX aktuell

Am Montag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,32 Prozent höher bei 14 057,81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,890 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,134 Prozent auf 14 031,98 Punkte an der Kurstafel, nach 14 013,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 14 023,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 075,57 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 20.12.2024, lag der SDAX noch bei 13 528,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der SDAX mit 14 013,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 345,59 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 14 102,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,63 Prozent auf 1,07 EUR), STRATEC SE (+ 4,83 Prozent auf 33,65 EUR), DEUTZ (+ 4,12 Prozent auf 4,54 EUR), Amadeus Fire (+ 3,18 Prozent auf 81,20 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,99 Prozent auf 8,96 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,45 Prozent auf 47,60 EUR), adesso SE (-2,61 Prozent auf 89,60 EUR), Elmos Semiconductor (-1,18 Prozent auf 75,40 EUR), PNE (-0,99 Prozent auf 12,02 EUR) und Salzgitter (-0,82 Prozent auf 15,77 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 983 064 Aktien gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,252 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at