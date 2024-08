Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Kaum verändert zeigte sich der DAX am Montagabend.

Schlussendlich schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 17 711,60 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,706 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,345 Prozent stärker bei 17 784,03 Punkten in den Montagshandel, nach 17 722,88 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 829,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 677,79 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 748,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18 772,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 15 832,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Hannover Rück (+ 5,23 Prozent auf 227,40 EUR), RWE (+ 1,70 Prozent auf 32,36 EUR), Rheinmetall (+ 1,41 Prozent auf 546,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 439,20 EUR) und Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 12,42 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Sartorius vz (-2,90 Prozent auf 241,10 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,32 Prozent auf 29,07 EUR), Beiersdorf (-1,11 Prozent auf 124,55 EUR), adidas (-1,03 Prozent auf 212,40 EUR) und Porsche (-0,97 Prozent auf 65,68 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 5 050 844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 221,542 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at