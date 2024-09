Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 18 840,00 Punkte abwärts.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 970,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 840,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, stand der LUS-DAX bei 18 359,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 247,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 702,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 048,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 32,52 EUR), Symrise (+ 0,75 Prozent auf 120,80 EUR), EON SE (+ 0,53 Prozent auf 13,25 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,51 Prozent auf 277,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,49 Prozent auf 490,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-7,29 Prozent auf 54,71 EUR), Porsche (-4,54 Prozent auf 65,64 EUR), BMW (-3,81 Prozent auf 73,24 EUR), adidas (-3,04 Prozent auf 220,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,03 Prozent auf 91,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. 1 175 540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 232,810 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,16 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at