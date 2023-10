Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent leichter bei 24 939,54 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 229,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,197 Prozent schwächer bei 24 927,67 Punkten in den Handel, nach 24 976,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 995,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 914,22 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 915,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wies der MDAX einen Stand von 28 067,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 23 248,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2,10 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 685,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 3,20 Prozent auf 52,28 EUR), TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 15,70 EUR), Talanx (+ 0,84 Prozent auf 59,85 EUR), HELLA GmbH (+ 0,82 Prozent auf 73,40 EUR) und freenet (+ 0,79 Prozent auf 23,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-3,32 Prozent auf 28,23 EUR), Befesa (-2,56 Prozent auf 27,42 EUR), ENCAVIS (-1,97 Prozent auf 11,92 EUR), Nordex (-1,96 Prozent auf 9,71 EUR) und Lufthansa (-1,95 Prozent auf 6,98 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 092 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,378 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at