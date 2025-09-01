TeamViewer Aktie

10,11EUR 1,03EUR 11,34%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

01.09.2025 20:25:05

TeamViewer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,12 € 		Abst. Kursziel*:
48,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,37%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

