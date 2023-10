Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt schlussendlich

Der MDAX verzeichnete am Donnerstagabend Verluste.

Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent leichter bei 24 437,24 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 229,185 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,449 Prozent auf 24 591,37 Punkte an der Kurstafel, nach 24 702,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 419,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 723,98 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 2,18 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 26 904,25 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Stand von 28 380,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, notierte der MDAX bei 22 984,77 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,08 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 419,39 Punkten markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 2,54 Prozent auf 29,11 EUR), Dürr (+ 2,25 Prozent auf 23,64 EUR), Nemetschek SE (+ 1,04 Prozent auf 64,08 EUR), EVOTEC SE (+ 0,87 Prozent auf 17,37 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,83 Prozent auf 78,04 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8,55 Prozent auf 103,70 EUR), Scout24 (-6,72 Prozent auf 59,94 EUR), HENSOLDT (-5,89 Prozent auf 27,48 EUR), TAG Immobilien (-4,08 Prozent auf 9,21 EUR) und LEG Immobilien (-3,99 Prozent auf 55,76 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 717 458 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 15,326 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. Im Index weist die RTL-Aktie mit 10,70 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

