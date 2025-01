Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start im Minus

Am Montag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,82 Prozent tiefer bei 25 893,16 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 257,675 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,423 Prozent leichter bei 25 998,04 Punkten in den Montagshandel, nach 26 108,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 882,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 998,81 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 27.12.2024, bei 25 705,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, lag der MDAX-Kurs bei 27 259,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der MDAX mit 26 174,57 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 0,678 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 26 284,49 Punkte. 24 989,87 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 1,68 Prozent auf 4,55 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,11 Prozent auf 22,80 EUR), Delivery Hero (+ 0,90 Prozent auf 25,65 EUR), TAG Immobilien (+ 0,78 Prozent auf 12,99 EUR) und HelloFresh (+ 0,75 Prozent auf 11,49 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Siltronic (-4,77 Prozent auf 41,90 EUR), JENOPTIK (-4,41 Prozent auf 21,22 EUR), AIXTRON SE (-3,77 Prozent auf 13,39 EUR), HOCHTIEF (-3,35 Prozent auf 138,30 EUR) und KION GROUP (-3,34 Prozent auf 34,77 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 544 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 20,968 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at