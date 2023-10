Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der SDAX gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,05 Prozent schwächer bei 12 417,33 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 104,933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,668 Prozent auf 12 465,53 Punkte an der Kurstafel, nach 12 549,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 12 400,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 465,53 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 3,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 322,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.07.2023, stand der SDAX noch bei 13 487,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, erreichte der SDAX einen Stand von 11 047,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 2,75 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 0,47 Prozent auf 43,00 EUR), SYNLAB (+ 0,40 Prozent auf 10,09 EUR), Dermapharm (+ 0,37 Prozent auf 38,14 EUR), BayWa (+ 0,30 Prozent auf 33,00 EUR) und Drägerwerk (+ 0,24 Prozent auf 42,55 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen ADTRAN (-4,96 Prozent auf 8,05 USD), IONOS (-3,20 Prozent auf 13,92 EUR), SGL Carbon SE (-2,61 Prozent auf 6,36 EUR), Hypoport SE (-2,48 Prozent auf 117,80 EUR) und Aroundtown SA (-2,47 Prozent auf 1,84 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 362 427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,930 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 3,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at