SGL Carbon Aktie
|3,40EUR
|0,08EUR
|2,41%
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,30 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage von Kunden aus der Halbleiterbranche sowie nicht fortgeführter, unprofitabler Kohlenfaser-Aktivitäten sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 18 Prozent zurückgegangen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten sei um 12 Prozent gesunken, da Kosteneinsparungen die enttäuschende Entwicklung im margenträchtigen Halbleitergeschäft nicht hätten kompensieren können. Die Profitabilität habe sich im Vergleich zum Vorjahr damit aber etwas verbessert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,34 €
|
Abst. Kursziel*:
22,75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|SGL Carbon SE
|3,40
|2,41%
