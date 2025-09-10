Mutares Aktie

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

Index-Performance im Fokus 10.09.2025 15:59:13

Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter

Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter

Am Mittwoch legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,09 Prozent auf 16 580,10 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 84,441 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,267 Prozent auf 16 639,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 595,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 705,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 562,73 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,067 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der SDAX bei 17 394,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 071,83 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, notierte der SDAX bei 13 328,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,39 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 9,91 Prozent auf 24,95 EUR), adesso SE (+ 4,41 Prozent auf 97,00 EUR), STRATEC SE (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), secunet Security Networks (+ 2,13 Prozent auf 192,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,04 Prozent auf 18,49 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-3,13 Prozent auf 6,96 EUR), Befesa (-3,09 Prozent auf 26,34 EUR), PVA TePla (-2,75 Prozent auf 28,32 EUR), Mutares (-2,25 Prozent auf 30,40 EUR) und ProCredit (-2,13 Prozent auf 9,18 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 055 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 5,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel

adesso SE 96,80 4,99% adesso SE
Befesa 26,38 -2,22% Befesa
BVB (Borussia Dortmund) 3,59 -0,69% BVB (Borussia Dortmund)
CANCOM SE 24,80 5,98% CANCOM SE
DEUTZ AG 9,31 -0,48% DEUTZ AG
Mutares 30,15 -2,27% Mutares
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,16 -1,72% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
ProSiebenSat.1 Media SE 7,01 -2,30% ProSiebenSat.1 Media SE
PVA TePla AG 28,12 -3,37% PVA TePla AG
Schaeffler AG 5,50 -1,35% Schaeffler AG
secunet Security Networks AG 190,20 1,82% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 18,61 2,25% SMA Solar AG
STRATEC SE 26,85 3,07% STRATEC SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 564,61 -0,19%

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

