WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

12.08.2025 11:25:02

Mutares Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der teilweise Ausstieg der Beteiligungsgruppe aus Steyr Motors habe den Nettogewinn angetrieben, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mutares 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,45 € 		Abst. Kursziel*:
25,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

