Mutares Aktie
|28,75EUR
|-0,65EUR
|-2,21%
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
Mutares Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der teilweise Ausstieg der Beteiligungsgruppe aus Steyr Motors habe den Nettogewinn angetrieben, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mutares Buy
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,45 €
|
Abst. Kursziel*:
25,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
