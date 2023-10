Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht am Mittag Abschläge

Um 12:10 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,80 Prozent auf 12 683,44 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 106,097 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,115 Prozent schwächer bei 12 771,61 Punkten, nach 12 786,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 12 672,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 780,65 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,496 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 13 048,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, stand der SDAX bei 13 629,83 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2022, den Wert von 10 482,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 6,43 Prozent auf 24,82 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,56 Prozent auf 22,85 EUR), Aroundtown SA (+ 1,46 Prozent auf 2,09 EUR), Dermapharm (+ 1,22 Prozent auf 39,72 EUR) und ZEAL Network SE (+ 1,10 Prozent auf 32,15 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil KRONES (-4,22 Prozent auf 93,00 EUR), Ceconomy St (-3,47 Prozent auf 1,95 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,33 Prozent auf 11,91 EUR), ADTRAN (-3,29 Prozent auf 7,65 USD) und METRO (St) (-3,02 Prozent auf 6,11 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 1 497 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,700 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Index verzeichnet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

