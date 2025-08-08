SUSS MicroTec Aktie
|30,60EUR
|-0,26EUR
|-0,84%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterausrüster bekomme zwar zyklischen Gegenwind zu spüren, weil die KI-bezogenen Neuaufträge seit Jahresbeginn klar abebbten, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht den "Boom nun in der Verdauungsphase". 2026 werde wahrscheinlich ein auf allen Ebenen rückläufiges Jahr. Nach einer Kurshalbierung biete der extreme Abschlag gegenüber anderen Branchenwerten jedoch einen gewissen Schutz./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
31,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
