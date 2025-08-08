SUSS MicroTec Aktie

30,60EUR -0,26EUR -0,84%
SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

08.08.2025 14:19:06

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterausrüster bekomme zwar zyklischen Gegenwind zu spüren, weil die KI-bezogenen Neuaufträge seit Jahresbeginn klar abebbten, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht den "Boom nun in der Verdauungsphase". 2026 werde wahrscheinlich ein auf allen Ebenen rückläufiges Jahr. Nach einer Kurshalbierung biete der extreme Abschlag gegenüber anderen Branchenwerten jedoch einen gewissen Schutz./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
31,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
30,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

