SUSS MicroTec Aktie
|26,64EUR
|-0,90EUR
|-3,27%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb Madeleine Jenkins in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Voraussetzungen für 2026 seien entsprechend schwierig. Jenkins geht von einem schwächeren Jahr aus, was in den Aktien ihrer Meinung nach allerdings bereits weitgehend eingepreist ist./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
