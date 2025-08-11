SUSS MicroTec Aktie

30,04EUR -0,66EUR -2,15%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

11.08.2025 08:07:44

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen von 34 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Halbleiterzulieferer dürfte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr schwach bleiben, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe vorsichtig, bis Anzeichen für eine Trendwende erkennbar sind./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30,74 € 		Abst. Kursziel*:
0,85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,20%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

