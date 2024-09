Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der SDAX gibt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,44 Prozent schwächer bei 13 764,04 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100,515 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,034 Prozent auf 13 959,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 964,66 Punkten am Vortag.

Bei 13 986,49 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 764,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Wert von 13 707,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, wurde der SDAX mit 15 189,54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 13 324,21 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 0,413 Prozent nach. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 2,39 Prozent auf 145,40 EUR), ADTRAN (+ 2,23 Prozent auf 5,05 EUR), MLP SE (+ 1,75 Prozent auf 5,80 EUR), CANCOM SE (+ 1,25 Prozent auf 27,48 EUR) und Drägerwerk (+ 0,88 Prozent auf 45,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen RENK (-5,88 Prozent auf 24,65 EUR), PNE (-5,64 Prozent auf 12,04 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,56 Prozent auf 54,40 EUR), PVA TePla (-5,07 Prozent auf 13,87 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,77 Prozent auf 75,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 372 704 Aktien gehandelt. Mit 8,554 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

