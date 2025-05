NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" belassen. Die vom Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer geforderte Aufrüstung der Truppe bis zu einem möglichen russischen Angriff auf Nato-Territorium 2029 und die zunehmend schwindenden Aussichten auf eine Waffenruhe in der Ukraine sollten Rüstungsaktien weiter steigen lassen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieser Trend werde von jüngsten Verlautbarungen von Rheinmetall und Renk verstärkt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 02:46 / ET





