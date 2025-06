NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 70,00 auf 87,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry rechnet laut einer am Montag vorliegenden Neubewertung bei den deutschen Rüstungskonzernen Renk, Rheinmetall und Hensoldt in den kommenden fünf Jahren mit einer außerordentlich starken Entwicklung bei Umsatz, Margen und Barmittelzuflüssen. Er geht davon aus, dass 2030 etwa die Hälfte des deutschen Aufrüstungszyklus erreicht ist./ag/edh



