HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 54,50 auf 72,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Geschäftsbereich Militärfahrzeuge, auf den drei Viertel des Betriebsergebnisses entfielen, sei sehr gut positioniert, um in den nächsten zehn Jahren von den steigenden europäischen Verteidigungshaushalten zu profitieren, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Aussichten für die deutschen Verteidigungsausgaben hätten sich in der vergangenen Woche weiter verbessert. Der Experte prognostiziert, dass die Verteidigungsausgaben in Deutschland bis 2032 3,5 Prozent des BIP erreichen dürften./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2025 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.