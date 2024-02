Börse Frankfurt in Rot: TecDAX am Nachmittag leichter

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,03 Prozent leichter bei 3 352,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 507,909 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,147 Prozent tiefer bei 3 348,74 Punkten, nach 3 353,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 358,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 339,85 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 337,41 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 845,05 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 180,09 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,849 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 4,03 Prozent auf 348,80 EUR), ATOSS Software (+ 3,47 Prozent auf 253,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,82 Prozent auf 20,27 EUR), JENOPTIK (+ 1,97 Prozent auf 29,02 EUR) und Nagarro SE (+ 1,61 Prozent auf 91,55 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil United Internet (-2,34 Prozent auf 24,18 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 33,67 EUR), Bechtle (-1,28 Prozent auf 48,52 EUR), MorphoSys (-1,25 Prozent auf 39,48 EUR) und Siemens Healthineers (-0,96 Prozent auf 51,82 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 353 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 189,491 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

2024 präsentiert die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at