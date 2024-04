Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 3 380,92 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 519,033 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,059 Prozent auf 3 381,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 383,51 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 374,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 383,21 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,365 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 431,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, notierte der TecDAX bei 3 235,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wies der TecDAX 3 308,04 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 2,43 Prozent auf 13,49 EUR), Nordex (+ 1,49 Prozent auf 12,93 EUR), AIXTRON SE (+ 1,37 Prozent auf 22,21 EUR), ATOSS Software (+ 0,58 Prozent auf 260,00 EUR) und QIAGEN (+ 0,54 Prozent auf 38,75 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-3,94 Prozent auf 21,71 EUR), EVOTEC SE (-1,05 Prozent auf 13,22 EUR), Nagarro SE (-0,68 Prozent auf 73,50 EUR), Kontron (-0,52 Prozent auf 19,27 EUR) und Siemens Healthineers (-0,51 Prozent auf 54,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 738 615 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 201,253 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die United Internet-Aktie weist mit 10,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at