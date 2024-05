Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Der LUS-DAX notierte am Montagabend im Plus.

Am Montag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,68 Prozent stärker bei 18 181,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 014,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 198,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 18 181,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 035,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 973,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,59 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 633,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,91 Prozent auf 414,30 EUR), Zalando (+ 2,65 Prozent auf 24,44 EUR), Infineon (+ 2,50 Prozent auf 32,22 EUR), Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 15,61 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,92 Prozent auf 97,44 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,47 Prozent auf 38,42 EUR), RWE (-2,29 Prozent auf 32,38 EUR), Daimler Truck (-0,88 Prozent auf 40,59 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 39,63 EUR) und Sartorius vz (-0,77 Prozent auf 282,10 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 502 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,269 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at