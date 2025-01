Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,37 Prozent aufwärts auf 20 369,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 20 265,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 380,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der LUS-DAX 20 376,00 Punkte auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 08.10.2024, bei 19 099,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 763,00 Punkten gehandelt.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,11 Prozent auf 636,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,77 Prozent auf 123,85 EUR), adidas (+ 0,82 Prozent auf 245,30 EUR), Henkel vz (+ 0,79 Prozent auf 83,72 EUR) und SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 245,15 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-2,20 Prozent auf 52,52 EUR), RWE (-1,43 Prozent auf 29,56 EUR), BMW (-1,14 Prozent auf 77,96 EUR), Infineon (-1,09 Prozent auf 33,59 EUR) und Beiersdorf (-1,02 Prozent auf 125,70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 948 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,087 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Porsche Automobil vz-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at