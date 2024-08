Börse Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün

Der MDAX verbucht am dritten Tag der Woche Zuwächse.

Um 15:41 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,80 Prozent auf 24 272,17 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 234,199 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,459 Prozent auf 24 190,80 Punkte an der Kurstafel, nach 24 080,17 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 070,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 340,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,124 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der MDAX auf 25 728,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, stand der MDAX bei 26 561,47 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, einen Stand von 28 027,25 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,56 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 6,92 Prozent auf 5,44 EUR), United Internet (+ 4,67 Prozent auf 17,26 EUR), Siltronic (+ 4,65 Prozent auf 73,15 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,56 Prozent auf 86,18 EUR) und RATIONAL (+ 4,44 Prozent auf 858,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen EVOTEC SE (-37,15 Prozent auf 5,24 EUR), PUMA SE (-12,77 Prozent auf 36,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), Fraport (-2,17 Prozent auf 45,00 EUR) und Befesa (-2,00 Prozent auf 26,52 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 7 381 094 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,617 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at