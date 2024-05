Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

Der MDAX gewinnt am Mittag an Wert.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 26 713,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 240,914 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 26 560,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 561,47 Punkten am Vortag.

Bei 26 545,16 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 823,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 27 136,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wurde der MDAX auf 25 785,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 543,17 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,466 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 8,59 Prozent auf 27,56 EUR), PUMA SE (+ 4,40 Prozent auf 47,22 EUR), Knorr-Bremse (+ 4,31 Prozent auf 72,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,89 Prozent auf 38,51 EUR) und HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 37,94 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-7,32 Prozent auf 46,32 EUR), Talanx (-3,42 Prozent auf 69,25 EUR), Bechtle (-3,39 Prozent auf 44,42 EUR), Aroundtown SA (-2,79 Prozent auf 2,02 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,52 Prozent auf 131,40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 612 304 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,399 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at